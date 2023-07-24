Напомним, что в преддверии отпуска Наталья Денисенко посетила мужа-военного Андрея Фединчика. Она показала видео их встречи и рассказала, что провела весь день за рулем.

Интересно Их здесь очень много, – Наталья Денисенко пожаловалась на россиян в Турции.

Наталью Денисенко раскритиковали за купальник

Денисенко опубликовала в Инстаграмме серию снимков, сделанных на отдыхе за границей. Она отдыхала с актрисой Еленой Светлицкой и детьми. В публикации Наталка отреагировала на хейт подписчиков. Оказалось, что хейтерам не понравился купальник звезды, по их мнению, слишком откровенный.

Благодарю всех хейтеров за такую активность под моим предыдущим постом. Печально, конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило, ведь самое главное для меня то, что сказал об этих фото мой муж,

– написала актриса.

Как раскритиковали Денисенко в комментариях:

"Какой ужасный купальник, тебе в нем некрасиво, антисексе".

"Некорректно… Вообще не к месту, такой образ портит репутацию".

"Полная безвкусица".

"Купальник сострадательный просто".

"Купальник – это дело вкуса каждой индивидуально. Лично мне не нравится, какой-то странный…"

Кроме того, некоторые подписчики заявили, что женщина должна показывать свое тело мужчине, а не всему миру. На это Наталья Денисенко ответила, что ее тело уже много раз видели в украинских фильмах.



Наталья Денисенко показала комментарии от хейтеров / Фото с ее инстаграммы

В то же время нашлись и поклонники, которые поддержали звезду и выразили восхищение по поводу подтянутой фигуры актрисы:

"Хороший купальник, как раз для смелых девушек!"

"Люди, чего вы так прицепились к тому купальнику? Как по мне купальник очень хорош и женщине очень подходит".

"Быть мамой и иметь фигуру на такой купальник это просто вау".

"Наталочка замечательная, как и ее купальник".

"Купальщик очень прикольный и стильный. А фигура супер".

Кроме того, актриса сообщила, что они возвращаются домой.

"Сегодня отправляемся домой в Киев. Это был действительно очень хороший отдых. Впереди меня ждет много работы для украинского ТВ и несколько благотворительных мероприятий, так что я готова работать", – написала она.

Как отреагировал ее муж-военный

Звезда написала, что для нее самым главным было мнение от мужчины, а не злые комментарии хейтеров По ее словам, Андрею Фединчику понравился этот купальник.

Это зависть, потому что купальник – бома, ты у меня очень ***** в нем… Не принимай к себе (хейт – 24 Канал), ты же понимаешь, что это зависть. Если бы что-то было с ним не так, я бы тебе первый об этом сказал,

– написал ей муж-военный.

Денисенко добавила, что ее муж – это единственный человек, которого он может послушать на 100 процентов, даже если у мамы другое мнение. "Когда я купила этот купальник – он первый, кто был его заценил", – призналась Наталья.



Реакция мужа Наталки Денисенко на ее купальник / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что впоследствии Наталья показала новые фотографии с коллегой, с которой вместе отдыхала. На фото актрисы позировали в патриотических образах: Денисенко — в эффектном платье с желто-голубыми надписями на украинском языке, в то время как Светлицкая — в топе с таким же принтом и белыми брюками.



Наталья Денисенко с подругой и детьми на отдыхе / Фото с ее инстаграммы

К слову, раньше Наталья Денисенко нарвалась на хейт из-за того, что отдыхает в Турции во время войны в Украине. Актриса отметила, что делает многое для нашего государства.

Кроме того, она рассказала шокирующую историю из ресторана в турецком отеле. По ее словам, в меню борщ обозвали "русским супом". Она сразу же пошла выяснять ситуацию с поваром. Актриса объяснила, что украинское блюдо, поэтому в заведении пообещали исправить ошибку.