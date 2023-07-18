Об этом актриса рассказала в инстаграмм-сторис. Также Денисенко призналась, были ли конфликты с представителями страны-агрессора.

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Наталка Денисенко о россиянах в Турции

В Турцию звезда улетела с сыном. Поскольку сейчас курортный сезон там в разгаре, то приехали туристы из разных уголков мира. Не исключение Россия. Наталка поделилась, что вокруг россиян очень много, но конфликтов не было.

Отдыхаем в Турции. Россиян очень много. Но в нашей гостинице небольшой процент (гостиница одна из дорогих). Когда они слышат украинский язык, очень тихие. Конфликтов пока не было,

– рассказала актриса.



Наталка Денисенко о россиянах в Турции / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Сейчас многие украинцы отправляются на отдых за границу. В основном, мамочки везут детей на море. Среди них есть и украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик. Звезда также выбрала для отпуска Турцию, однако пока не рассказывала, как ей там отдых.