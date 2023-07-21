Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как отстаивала в Турции украинский борщ. Она поужинала в гостинице, где возмутилась тем, как подписали украинскую ставку.
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Борщ назвали "русским супом"
Наталка Денисенко увидела, как в меню борщ обозвали "русским супом". Она сразу же пошла выяснять ситуацию с поваром.
"На ужине возникла неприятная ситуация. Я не скандалила, но, посмотрите, написано "борщ – russian soup". Понимаете? Я пошла к шеф-повару и попросила исправить это. Начала объяснять, что борщ — это наше национальное блюдо", – поделилась Наталка Денисенко.
Это уже слишком. Россияне хотят украсть наши земли, а тут еще и наш борщ хотят украсть. Не будет такого! Мы будем сражаться за все свое, даже в Турции здесь в отеле.
Актриса показала, как объясняла турецкому шеф-повару, что борщ – украинское блюдо. Она добавила, что в заведении пообещали исправить ошибку.
Наталка Денисенко "заступилась" за борщ в Турции:
Наталья Денисенко отдыхает в Турции
- Актриса улетела в отпуск неделю назад вместе с сыном. Для отдыха она выбрала Турцию. Еще в первые дни звезда жаловалась, что в стране очень много россиян. Пока ей не приходилось влипать в конфликт с ними.
- Отдых обошелся актрисе недешево: по ее словам, цены очень поднялись. Наташе и сыну перелет и отель на двоих обошелся в 90 тысяч гривен. Отдельно звезда платила за дорогу из Киева в Кишинев и гостиницу в Молдове.
- Кстати, Наталье Денисенко "прилетело" за демонстрацию своих фото с пляжа в сети. Но звезда ответила, что заслуживает отпуска, потому что помогает стране. Муж актрисы на фронте.