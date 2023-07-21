Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как отстаивала в Турции украинский борщ. Она поужинала в гостинице, где возмутилась тем, как подписали украинскую ставку.

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Борщ назвали "русским супом"

Наталка Денисенко увидела, как в меню борщ обозвали "русским супом". Она сразу же пошла выяснять ситуацию с поваром.

"На ужине возникла неприятная ситуация. Я не скандалила, но, посмотрите, написано "борщ – russian soup". Понимаете? Я пошла к шеф-повару и попросила исправить это. Начала объяснять, что борщ — это наше национальное блюдо", – поделилась Наталка Денисенко.

Это уже слишком. Россияне хотят украсть наши земли, а тут еще и наш борщ хотят украсть. Не будет такого! Мы будем сражаться за все свое, даже в Турции здесь в отеле.

Актриса показала, как объясняла турецкому шеф-повару, что борщ – украинское блюдо. Она добавила, что в заведении пообещали исправить ошибку.

Наталка Денисенко "заступилась" за борщ в Турции:

Наталья Денисенко отдыхает в Турции