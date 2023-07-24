Нагадаємо, що напередодні відпустки Наталка Денисенко відвідала чоловіка-військового Андрія Федінчика. Вона показала відео їхньої зустрічі та розповіла, що провела весь день за кермом.

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Наталку Денисенко розкритикували за купальник

Денисенко опублікувала в Інстаграмі серію знімків, зроблених на відпочинку за кордоном. Вона відпочивала з акторкою Оленою Світлицькою та дітьми. У публікації Наталка відреагувала на хейт підписників. Виявилося, що хейтерам не сподобався купальник зірки, який, на їхню думку, був занадто відвертим.

Дякую всім хейтерам за таку активність під моїм попереднім дописом. Сумно, звичайно, що незвичний купальник і природне підтягнуте тіло викликають у людей бажання писати колючі коментарі, але це навіть повеселило, адже найголовніше для мене те, що сказав про ці фото мій чоловік,

– написала акторка.

Як розкритикували Денисенко в коментарях:

"Який жахливий купальник, тобі в ньому негарно, антисексі".

"Некоректно… Взагалі не доречно, такий образ псує репутацію".

"Повний несмак".

"Купальник жаливий просто".

"Купальник – це справа смаку кожної індивідуально. Особисто мені не подобається, якийсь дивний…"

Крім того, дехто з підписників заявив, що жінка має показувати своє тіло чоловіку, а не всьому світу. На це Наталка Денисенко відповіла, що її тіло вже бачили багато разів в українських фільмах.



Наталка Денисенко показала коментарі від хейтерів / Фото з її інстаграму

Водночас знайшлися і шанувальники, які підтримали зірку і висловили захоплення з приводу підтягнутої фігури акторки:

"Гарний купальник, якраз для сміливих дівчат!"

"Люди, чого ви так причепились до того купальника? Як на мене купальник дуже гарний і жінці дуже личить".

"Бути мамою і мати фігуру на такий купальник це просто вау".

"Наталочка чудова, як і її купальник".

"Купальник дуже прикольний і стильний. А фігура супер".

Крім того, акторка повідомила, що вони повертаються додому.

"Сьогодні вирушаємо додому в Київ. Це був дійсно дуже гарний відпочинок. Попереду мене чекає багато роботи для українського ТБ і кілька благодійних заходів, тож я готова працювати", – написала вона.

Як відреагував її чоловік-військовий

Зірка написала, що для неї найголовнішою була думка від чоловіка, а не злі коментарі хейтерів. За її словами, Андрію Федінчику сподобався цей купальник.

То заздрість, бо купальник – бома, ти в мене дуже ***** в ньому… Не приймай до себе (хейт – 24 Канал), ти ж розумієш, що це заздрість. Якби щось було з ним не так, я б тобі перший про це сказав,

– написав їй чоловік-військовий.

Денисенко додала, що її чоловік – це єдина людину, яку вона може послухати на 100 відсотків, навіть якщо вона мама має іншу думку. "Коли я купила цей купальник – він перший, хто був його зацінив", – зізналася Наталка.



Реакція чоловіка Наталки Денисенко на її купальник / Фото з її інстаграму

Додамо, що згодом Наталка показала нові світлини з колегою, з якою разом відпочивала. На фото акторки позували в патріотичних образах: Денисенко — в ефектній сукні з жовто-блакитними написами українською мовою, в той час як Світлицька — в топі з таким самим принтом і білих штанах.



Наталка Денисенко з подругою і дітьми на відпочинку / Фото з її інстаграму

До слова, раніше Наталка Денисенко нарвалася на хейт через те, що відпочиває в Туреччині під час війни в Україні. Акторка зазначила, що робить багато для нашої держави.

Крім того, вона розповіла шокуючу історію з ресторану у турецькому готелі. За її словами, у меню борщ обізвали "російським супом". Вона одразу ж пішла з'ясовувати ситуацію з кухарем. Акторка пояснила, що українська страва, тож у закладі пообіцяли виправити помилку.