У Ольги Сумской напряженные отношения со старшей сестрой Натальей. Она поделилась, что причиной конфликта стала не только профессия, но и "политическая тема". Наталья якобы осуждает то, что звезда "Роксоланы" снимается в сериалах, которые показывают в России.

Наталья и Ольга Сумские уже давно не появляются на публике вместе. В кулуарах поговаривают, что причиной сложных отношений сестер стала конкуренция: старшую считают талантливой, а младшую – только красивой. Народная артистка Украины не прокомментировала эти слухи, однако заметила, что без политики не обошлось.

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Ольга Сумская о конфликте с сестрой Натальей

Я надеюсь, что теплота когда-то вернется. Возможно, темп жизни, возможно, профессионально, но что-то как-то оно так сложилось. Политическая тема, может, тоже вплелась,

– поделилась Ольга Сумская.

Судя по последним заявлениям Натальи Сумской, отношение к сестре она изменила с тех пор, как та начала появляться в сериалах, которые выходят на экранах в России. Например, драма "Крепостная". Сама звезда заверила, что снимается только у украинских режиссеров и не знает заранее, где покажут фильм.

"Как ты можешь предсказать кинопроцесс. Вот ты снимаешься в украинском кино, где есть украинский продюсер, украинские актеры и заезжие-приезжие, как говорят, коллеги из России. Ты можешь предположить, что это будет в России?" – эмоционально высказалась Ольга Сумская.

Как Ольга Сумская относится к сестре

Знаменитость искренне надеется, что рано или поздно наладит отношения с сестрой. Она даже мечтает спеть с Натальей в дуэте как бренд "Сестры Сумских" и сыграть на одной сцене.

"Я все равно ее люблю. За наше детство и то, как все это родилось в семье. Я с большим уважением отношусь к Наташе как к талантливой, самой прекрасной актрисе в Украине. Ее опыт – это всегда авторитет для меня. Теплота всегда звучит в моем сердце", – призналась актриса.



Ольга Сумская с сестрой Натальей / Фото из открытых источников