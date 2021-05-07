Известная украинская певица Наталья Могилевская обнародовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась трендовым образом и восхитила сеть.

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Образ Натальи Могилевской

Знаменитость сделала фото во время прогулки по улицам Киева. Для этого она выбрала телесный топ, который подчеркивал прелести. Наталья Могилевская также надела стильный розовый костюм насыщенного цвета, состоящий из широких брюк и элегантного жакета.

Такой наряд звезда совметсила с черными босоножками на массивной подошве и высоком каблуке. Look удачно дополняла бело-черная сумка, которую Могилевская смело перекинула через плечо. Изюминкой образа стали большие черные солнцезащитные очки с прямоугольной оправой.

Белокурые волосы артистка собрала в пышный пучок, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

Стильные образы Натальи Могилевской