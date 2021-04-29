На съемках нового телевизионного проекта 45-летняя Наталья Могилевская появилась в изысканном женственном образе. Артистка надела черную блузку в большой белый горох с V-образным декольте и бантом-завязкой на шее. Элегантный верх она соединила с провокационным низом – черной атласной юбкой длины миди с соблазнительным разрезом посередине.

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Наталья Могилевская позировала на траве, кокетливо закинув ножку на ножку. Образ она довершила дерзким макияжем с темно-серыми тенями и синей подводкой, а короткие волосы подкрутила.

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Как настоящая хозяйка, накануне Пасхи знаменитость поделилась рецептом полезной творожной пасхи. Похоже, именно такое низкокалорийное блюдо будет украшением пасхального стола артистки.

Предыдущие образы Натальи Могилевской: