Известная украинская артистка Лилия Ребрик почти ежедневно показывает своей аудитории новые образы. Она каждый раз покоряет сеть аутфитами, ведь их легко могут повторить все модницы страны.

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Образ Лилии Ребрик

Телеведущая позировала в студии утренней программы. Она предстала перед камерой в нежно-розовом комбинезоне от украинского дизайнера Анны Яковенко. Наряд удачно подчеркивает стройные ножки через широкие штаны прямого кроя, а также хрупкую талию благодаря тонкому поясу.

Лилия Ребрик соединила комбинезон с белыми балетками. Стильный аутфит дополняли розовые серьги-подвески в форме капель и кольцо.

Знаменитость распустила светлые волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала фирменный макияж. Веки Лилия Ребрик накрасила розовыми и коричневыми тенями, а губы подчеркнула малиновой помадой.

"Настроение – пятница", – подписала фото актриса и дополнила его хэштегом "зефирка".



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях поклонники выражают восхищение новым элегантным look Лилии Ребрик. Фотография набрала почти 10 тысяч лайков и множество комментариев с комплиментами: