У известной украинской артистки Натальи Могилевской огромная аудитория поклонников в инстаграме. Там певица делится секретами природной красоты, своего питания, различными историями, а также показывает оригинальные образы. На днях звезда обнародовала серию новых фото.

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Образ Натальи Могилевской

Знаменитость предстала перед камерой на белом фоне на кресле. Она эффектно позировала, передавая настроение фотосессии. Для новой съемки Наталья Могилевская примерила белый топ, синие широкие джинсы и клетчатый жакет, придававший аутфиту изюминку.

Стильный наряд певица соединила с ботинками баклажанового цвета на небольших каблуках. Удачным дополнением образа был также белоснежный маникюр.

Белокурые волосы Наталья Могилевская уложила волнами и распустила, надев трендовый головной убор в стиль к жакету. На лице артистка сделала красивый макияж. Она подчеркнула глаза оранжевыми тенями, а губы накрасила яркой красной помадой.

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Реакция сети

Поклонники выразили восхищение от нового образа знаменитости в комментариях: