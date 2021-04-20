Известная украинская артистка Наталья Могилевская открыта перед поклонниками, а потому часто публикует посты на личной странице, где демонстрирует look и рассказывает о жизни. Новое фото звезды поразило сеть.
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Образ Натальи Могилевской
Знаменитость позировала в смелой фотосессии на лестнице. Она проникновенно смотрела в объектив и листала модный журнал. Для новой съемки Наталья Могилевская выбрала черный топ, светлые широкие джинсы с бахромой на концах и черную кожаную куртку, что добавляло образу дерзости.
Такой наряд певица совместила с черными замшевыми босоножками на массивной подошве. Трендовый аутфит Могилевской дополняли лаконичные серьги-подвески с жемчугом.
Артистка распустила волосы и уложила их пышными волнами, довершив прическу прозрачными шпильками. На лице Наталья Могилевская сделала оригинальный макияж. Она накрасила веки черными и перламутровыми тенями, а губы затонировали в цвет лица.
Наталья Могилевская / Фото из инстаграма Натальи Могилевской
Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях:
- "Красотка";
- "Очень красиво и стильно";
- "Шикарная";
- "Волшебная";
- "Класс".
Страх Натальи Могилевской
В подписи к фото звезда решила рассказать о своих самых больших страхах. Оказалось, что певица боится двух вещей.
Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестницы. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене из поднебесья, придется отказаться и выйти, как всегда, со стороны,
– поделилась Могилевская.
Знаменитость добавила, что когда участвовала в "Танцах со звездами", для нее очень тяжелым казался выход пар на паркет. Все это потому, что звезда в 5 лет упала и разбила голову.
"А еще акрофобия, я жутко стала бояться высоты. Раньше такого со мной не было", – призналась певица.