Украинский певец Виталий Козловский наконец-то открыл всю правду о его прошлых отношениях с известной блоггершей Раминой Эсхакзай. Он утвердительно ответил на вопрос, был ли этот роман фикцией.

К теме Не Украине нужно в ЕС, а наоборот, – Санта Димопулос пожаловалась на врачей во Франции

Роман Козловского и Рамины был фейком

Виталий Козловский рассказал, что инициатором всего стала именно Рамина, а их фиктивные отношения завертелись "сами собой". Но певец подчеркивает, что дыма без огня не бывает, возможно, намекая на подлинные чувства.

Это долгая история. Но это было больше нужно Рамине. Мы играли оба, но скажу так, что нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь – она неинтересна. И нет смысла. Это то, что было, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть,

– сказал артист.

"Сейчас мы не общаемся. Но она меня поддерживает, когда выпускаю новую песню. Она всегда следит. Она всегда говорила, что это фиктивная история. Между нами был огонь. Я очень рад за нее сегодня".

Напомним, сейчас Рамина Эсхакзай обручена с адвокатом Евгением Прониным. Евгений сделал предложение любимой еще в мае 2021 года, однако их планы о браке прервало вторжение.

Какими были отношения Рамины и Виталия