Еще одно утро понедельника началось с плохих новостей – россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Среди украинских звезд есть те, кто слышал и своими глазами видел вражеские дроны.

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Дрон пролетел над домом Могилевской

Наталья Могилевская сообщила, что иранский дрон пролетел над ее домом и домами соседей. Как рассказала звезда, они пытались сбить его.

Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить и я боялась, чтобы он не упал на наши дома.

– призналась певица.

Наталья Могилевская опубликовала видео, где показала, как летит и гудит дрон. В то же время в ролике слышны выстрелы.

Дрон пролетел над домом Могилевской: видео

Заметим, из-за утренней атаки пострадал Егор Гордеев. Дом в Шевченковском районе, куда попал вражеский дрон – был его домом. Квартира ведущего полностью разрушена.

Основное об утренней атаке на столицу

17 октября Киев атаковали дроны-камикадзе – взрывы прогремели в Шевченковском районе. В сторону столицы летело около 28 дронов, но зафиксировали 4 прилета.

Известно, что из-за ударов произошел взрыв в жилом доме, людей достают из завалов. Из-под разрушенного дома уже спасли 19 человек. По обновленным данным, погибли три человека.

На атаку Киева отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.