В личном профиле в инстаграме Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева) показала курьезное видео со знакомства с легендой украинского шоу-бизнеса. Наталья Могилевская показала ей букет с одуванчиками, укропом и крапивой так, что ужалила лицо.

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"Вот так уничтожают конкурентов", – пошутила Могилевская, а потом все же обняла и извинилась перед любимицей молодежи. Сама же певица призналась, не думала, что из шоу-бизнеса выгоняют настолько жестко. Шутки шутками, а продолжать съемку Jerry Heil пришлось с "крапивным ужаленным носом".

"Меня мама даже за мои кулинарные "шедевры" не лупила никогда, и вот откуда не ожидала! Первое знакомство с мамой украинского шоу-бизнеса прошло реально курьезно и незабываемо", – с юмором написала артистка.

Добавим, несмотря на давление конкурентов Jerry Heil не планирует уходить с украинского шоу-бизнеса. Она стремится расширять творческие горизонты и даже переезжает в США, где будет учиться на композиторском отделении с музыкантами и продюсерами.