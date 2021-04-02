Влад Яма прославился благодаря шоу "Танцы со звездами", в котором участвовал с легендарной певицей Натальей Могилевской. В то время как партнерам приписывали бурный роман, танцовщик уже встречался с Лилианой. Девушка ревновала любимого к артистке.

В первом сезоне проекта "Танцы со звездами" Влад Яма стал в пару с на семь лет более старшей и безумно известной Натальей Могилевской. В 2006 году они были самой обсуждаемой парой украинского шоу-бизнеса.

Стоит знать Влад Яма рассказал о паузе в отношениях с женой

Зрители были убеждены, что талантливый танцор покорил сердце строптивой певицы, а журналисты лишь подливали масла в огонь. Однако к тому времени Яма уже год тайно встречался с Лилианой, которая впоследствии стала его женой. Тогда девушке приходилось несладко, ведь на фоне слухов она ревновала Влада Яму к Могилевской.

Жена Влада Ямы о ревности к Наталье Могилевской

Жена Влада Ямы не скрывает, что его участие в "Танцах со звездами" было для них испытанием. Тогда отношения пары были полны ревности и конфликтов.

Сложный был период, потому что были и поцелуи на паркете. Они играли в настоящую любовь, даже я верила. У нас были ссоры, конфликты на эту тему,

– рассказала Лилиана.

Влад Яма был откровенен с любимой и искренне признавался, что они с Натальей Могилевской должны демонстрировать чувства, ведь иначе зрители им не поверят.

"На паркете, как и в классном театре, все должно быть по-настоящему. В том и смысл танцевальных постановок. Надо сделать это так, чтобы все зрители поверили в рассказанную историю. Мы пытались сделать это на максимум", – вспомнил танцор.

Напомним, в сентябре прошлого года Влад Яма ответил на слухи о романе с Могилевской. Он подчеркнул, что "взаимное притяжение" и "флюиды" были между ними только на паркете во время танца в прямом эфире, а в реальной жизни – никогда.