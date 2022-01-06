Наталья Могилевская очаровала домашним образом: фото в халате и с букетом роз

Украинская певица Наталья Могилевская в период рождественских праздников очаровала домашним аутфитом. Артистка позировала на камеру в уютном халате, а возле нее стоял огромный букет белых роз.

После празднования Нового года Наталья Могилевская готовится к рождественским праздникам. Она отмечает их дома, тогда как многие коллеги полетели нежиться на солнышке в теплых странах.

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Домашний look Натальи Могилевской

Артистка опубликовала фото, на котором позировала возле большого букета красивых белых роз. Наталья позировала на камеру в роскошном халате молочного цвета, щеголяя оголенными ножками. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными тенями на веках и матовой помадой на губах. Также внимание привлек безупречный красный маникюр знаменитости.



Наталья Могилевская в халате / Фото из инстаграма певицы

Домашние образы украинских звезд