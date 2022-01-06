Наталья Могилевская очаровала домашним образом: фото в халате и с букетом роз
Источник:инстаграм Натальи Могилевской
Украинская певица Наталья Могилевская в период рождественских праздников очаровала домашним аутфитом. Артистка позировала на камеру в уютном халате, а возле нее стоял огромный букет белых роз.
После празднования Нового года Наталья Могилевская готовится к рождественским праздникам. Она отмечает их дома, тогда как многие коллеги полетели нежиться на солнышке в теплых странах.
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Домашний look Натальи Могилевской
Артистка опубликовала фото, на котором позировала возле большого букета красивых белых роз. Наталья позировала на камеру в роскошном халате молочного цвета, щеголяя оголенными ножками. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными тенями на веках и матовой помадой на губах. Также внимание привлек безупречный красный маникюр знаменитости.
Наталья Могилевская в халате / Фото из инстаграма певицы
Домашние образы украинских звезд
- Настя Каменских позировала в белой кофте и коричневых брюках с белыми полосами.
- После утреннего душа Кристина Решетник сфотографировалась в белом халате и с синим полотенцем на голове.
- Надя Дорофеева во дворе собственного загородного имения была в молочном вязаном костюме.