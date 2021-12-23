В новогодней атмосфере утро по-настоящему особенное. Хочется просыпаться, насладиться утренним кофе возле елки и наблюдать за зимней сказкой на улице. А утренние ритуалы становятся еще приятнее.

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Домашний look Кристины Решетник

Кристина Решетник каждое утро начинает с девичьих процедур. Звездная жена показала, как смотрится после них. Кристина позировала, сидя на диване возле елки. Она надела белый халат, а мокрые волосы спрятала под синее полотенце. На лице еще не было косметики, а только патчи под глазами.

В таком образе узнают себя многие девушки. Ведь всегда хочется выглядеть безупречно, а для этого нужны усилия и время.

"Моя утренняя рутина", – лаконично подписала фото Решетник.



Утренний образ Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Подписчики Решетник не оставляют без внимания ни одной публикации. В комментариях они засыпают девушку комплиментами.

Напомним, недавно Кристина отдыхала на Карибах. Однако на остров она улетела без мужа и детей. Это была инициатива Григория Решетника, который почувствовал, что любимой необходим отдых.