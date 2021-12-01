NK начинает делиться праздничными фотографиями. А совсем скоро в доме Каменских появятся новогодние декорации, которые также придадут ее фотографиям особую атмосферу.

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Домашний образ Насти Каменских

Исполнительница позировала на камеру, сидя на полу. Настя надела стильные брюки коричневого цвета с белыми полосами и белую обтягивающую кофту. Образ получился очень светлым и уютным.

Волосы Настя уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику. Звезда не стесняется демонстрировать натуральную красоту, поэтому часто в сети появляется без макияжа.

В руках артистка держала новогодние адвент-календари, которые и добавили кадру праздничность.



Настя Каменских в домашнем образе / Фото из инстаграма NK

Новогодние фото знаменитостей