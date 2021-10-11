Артистка продолжает диктовать тренды украинским модницам. На днях она показала, как изменила цвет волос, а теперь продемонстрировала стильный осенний образ, который подойдет для работы дома и прогулок.

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Домашний look Нади Дорофеевой

Звезда предстала перед объективом на веранде коттеджа. Надя надела молочный вязаный костюм, состоящий из шорт и свитера oversize. Такой look соединила с бежевыми гольфами на ногах и массивной белой обувью. В руке Дорофеева держала белую чашку с теплым напитком, что придавало ее образу еще больше атмосферности.

Волосы певица уложила в легкие локоны, а на лице сделала едва заметный макияж. На одном из фото девушка, подняв свитер вверх, показала молочный бюстгальтер.

Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Здесь ни один латте не спасет! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходным, проводить его для себя, чтобы потом с новыми силами включаться в рабочую неделю,

– рассказала Дорофеева.



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы



Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы Надя Дорофеева в теплом костюме / Фото из инстаграма певицы

Подписчики звезды в комментариях оставляют много приятных слов в ее адрес. Они отмечают, что у Нади очень красивый образ.