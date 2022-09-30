"Я бы такое никогда не одела": Настю Каменских раскритиковали за патриотическое видео
Источник:инстаграмм Насти Каменских
Певица Настя Каменских опубликовала патриотическое видео, однако оно вызвало разные реакции у подписчиков артистки в инстаграмме. Почему некоторые фоловеры NK возмутились из-за ее внешнего вида – читайте дальше.
Уже не первый раз за время полномасштабного вторжения публикации Каменских критикуют. На днях артистка распространила новое патриотическое видео, однако не все поклонники оценили его положительно.
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Настя Каменских активна в инстаграмме, часто публикует фото и видео, в которых пытается доказать свою патриотичность. Но потому, что звезда полгода войны отсиживались за границей, теперь ее часто критикуют.
Почему Каменских раскритиковали за новое видео
Певица распространила в сети новое видео, снявшееся под англоязычный трек. В посте под роликом Каменских написала по-английски: "Я украинка и это моя суперсила". Настя предстала перед камерой в белой футболке с красной надписью "Ukraine". Цвет надписи и ниток, пришитых к буквам, напоминал кровь, что и стало причиной новой порции хейта в сторону NK. Также в комментариях обращают внимание на самодовольное лицо Каменских.
- "Я бы такое никогда не одела. Кажется, что это кровь. И без того больно людям. Ссылка отрицательная. Хотя понимаю, что кто-то хотел другой смысл".
- "Кому война, а кому мать родная. Попец просто. Шоу. Лучше бы как Брежнева, волонтером была. Еще трусы такие осталось показать".
- "Искренние предатели своего народа".
- "Что-то уже не то, Настя. У тебя очень самодовольное лицо. Если бы Потап был в ВСУ, то, наверное, было бы по-другому".
- "Ужас? Вы при своем уме?"
Но есть и преданные сторонники Каменских, которые поддерживают ее и засыпают комплиментами.
- "Вы очень красивая! Победа за нами! Слава Украине!"
- "Огонь!"
- "Наша дорогая NK! Слава Украине!"
- "Вы невероятная! Украинские девушки самые красивые и вы пример в этом!"
- "Красивая Настя!"