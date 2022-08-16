Настя Каменских уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда артистка с мамой и любимым отправилась на отдых в Испанию. Когда началась война, семья решила не возвращаться, помогать Украине из-за границы. Поэтому на Потапа и Каменских посыпалась критика. Любимого певицы обвиняли в трусости, потому что он отсиживался за границей, пока сотни тысяч мужчин защищают Украину на передовой.
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Настя Каменских вернулась в Украину
Каменских постоянно писала, что скучает по Украине, однако не сообщала, когда планирует вернуться. Теперь она опубликовала интригующее фото. NK позировала на камеру в черном джинсовом комбинезоне и белой футболке. Вьющаяся волоса собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Артистка искренне улыбалась, позирует на зеленом газоне у яблони. В руке исполнительница держала сочное яблоко.
Настя Каменских дома / Фото из инстаграмма NK
Вернувшиеся звезды в Украину из-за границы
- 13 августа в Украину вернулась Маша Ефросинина. Дети ведущей остались в Европе.
- Alyona Alyona приехала в Украину и засветилась на киевском вокзале.
- Надя Дорофеева вернулась в Украину и сфотографировалась в столичном кафе: "Доброе утро, мой Киев"
- Слава Каминская наконец-то приехала в Украину из Нидерландов. Напомним, она постоянно жаловалась на жизнь там, а теперь вернулась в привычные светские будни в Киеве.