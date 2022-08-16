Настя Каменских уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда артистка с мамой и любимым отправилась на отдых в Испанию. Когда началась война, семья решила не возвращаться, помогать Украине из-за границы. Поэтому на Потапа и Каменских посыпалась критика. Любимого певицы обвиняли в трусости, потому что он отсиживался за границей, пока сотни тысяч мужчин защищают Украину на передовой.

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Настя Каменских вернулась в Украину

Каменских постоянно писала, что скучает по Украине, однако не сообщала, когда планирует вернуться. Теперь она опубликовала интригующее фото. NK позировала на камеру в черном джинсовом комбинезоне и белой футболке. Вьющаяся волоса собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Артистка искренне улыбалась, позирует на зеленом газоне у яблони. В руке исполнительница держала сочное яблоко.

"Самые сладкие яблоки только дома", – написала NK под фото. Пока неизвестно, вернулся ли в Украину Потап. В соцсетях рэппер ничего не публиковал и с женой на фото не появлялся.



Настя Каменских дома / Фото из инстаграмма NK

Вернувшиеся звезды в Украину из-за границы