В дуэте с известной певицей: Настя Каменских впервые за долгое время выпустила новый трек
Источник:Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских редко радует поклонников новыми песнями. Теперь артистка представила новый трек в дуэте с певицей SWOIIA, которую все помнят как Ассоль.
Песня называется "Сяйво". Певицы сразу представили нежный клип к композиции.
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Каменских и SWOIIA выпустили песню "Сяйво"
Настя и SWOIIA вложили в эту песню определённый месседж. По их замыслу, трек должен вдохновлять и заряжать украинцев в этот нелегкий период.
Мы все помним, что самые темные времена перед рассветом. Сейчас все украинцы мечтают о рассвете без тревог. Внутри каждого из нас есть внутреннее сияние… Именно поэтому мне пришла идея создать такую песню,
– рассказала Каменских.
SWOIIA, ранее выступавшая под псевдонимом Ассоль, считает, что артистки – родственные души.
NK & SWOIIA – Сяйво: смотрите видео
Режиссером клипа стал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины, режиссер-постановщик Герман Ненов. По его словам, у певиц вышла органическая коллаборация.
Он говорит, что клип – это цветовая гамма эмоционального состояния каждого украинца этой осенью.
Черный – цвет скорби и тоски, которую сейчас ощущает в своем сердце каждый из нас. Белый – цвет света, чистоты сердец, мыслей каждого из нас. Оранжевый – цвет рассвета, надежды и веры в светлое будущее. А серебряный цвет символизирует стальные несокрушимые сердца каждого из нас,
– объяснил Ненов.
Творчество Каменских и SWOIIA: последние новости
- На днях Настя Каменских выпустила первый украиноязычный альбом. Он состоит только из четырех композиции - "Девушки рулят", "Красное вино", "Попа, как у Ким" и "Это моя ночь".
- А певица SWOIIA недавно возобновила творческую деятельность после паузы. Ассоль выбрала себе новый псевдоним и представила песню "Сестра" – это своеобразный гимн-манифест о сильных украинках.