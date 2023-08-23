29-летняя Екатерина Гуменюк (настоящее имя певицы) стала популярной благодаря своим песням "Алые паруса" и "Моя мама". Теперь SWOIIA выпустила новый трек, пишет 24 Канал.
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После паузы Ассоль объявила, что сменила сценическое имя и презентовала песню "Сестра". Это своеобразный гимн-манифест о сильных украинках.
В клипе снялись эксвоеннослужащая Анастасия Матюшевская, военная бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтер Наталья Феночко, парамедикиня Екатерина Галушка и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко.
Украинские женщины – это пример того, что сила, которая прячется внутри и может быть незаметной снаружи, может победить любые препятствия…
– говорит артистка.
SWOIIA – "Сестра": смотрите видео онлайн
Добавим, что трек от SWOIIA оценил и рэппер и продюсер Потап. "Очень красиво, искренне. Поздравляю", – написал он в комментариях.
Поклонники тоже были увлечены новой песней и поддержали звезду:
- "Очень красиво и нежно!"
- "Какая чувственная песня".
- "Прямо в сердце".
- "Поздравляю с премьерой!"
Где сейчас певица
Напомним, что Екатерина Гуменюк стала популярной еще маленькой девочкой, она делила детскую сцену с Алиной Гросу, но потом на время исчезла из украинского шоу-бизнеса.
Повзрослев, Ассоль снова вернулась на сцену – приняла участие в нескольких популярных вокальных шоу и пробовала свои силы в Нацотборе на "Евровидение". Позже выпустила несколько песен.
В начале полномасштабного вторжения Катя была в Украине. Певица занималась волонтерством – вместе с фондом PETS NEED YOU помогала животным, пострадавшим от войны.
Ассоль помогала животным в начале войны / Фото с ее инстаграммы
Из соцсетей артистки заметно, что Ассоль все еще живет в Украине. В начале августа она показывала окраины Киева.
Как изменилась Ассоль
Катя Гуменюк родилась в Донецке в семье бизнесмена и бывшего нардепа Игоря Гуменюка. Вокалом девочка начала заниматься в три года. А в семилетнем возрасте дебютировала на большой сцене под творческим именем Ассоль.
Тогда маленькая Екатерина выпустила свой первый диск "Алые паруса". Уже в 2008 году она представила второй альбом "О тебе".
Певица Ассоль в юном возрасте / Фото из соцсетей
Окончив школу в 2012 году, Катя взяла перерыв в музыке и поехал учиться в Англию. В 2016 году она получила диплом юриста и через год поступила в магистратуру по специальности "Гостиничный и туристический менеджмент".
Потом благодаря продюсеру Дмитрий Климашенко певица вернулась на сцену с новым репертуаром. В 2010 году состоялась презентация песни "Я не предам".
Напомним, что в 2012 году Ассоль принимала участие в шоу "X-Фактор-3", получив четыре "да", но затем покинула проект. В 2016 году Екатерина появилась в шоу "Голос країни". На проекте Катя была подопечной Потапы, но затем попала в команду Ивана Дорна. Однако девушка не дошла до финала.
После "Голоса" Ассоль начала писать музыку. Так, в конце 2019 певица заявила, что теперь будет выступать под новым именем – katya, но позже решила снова вернуться к псевдониму Assol.
В это время произошли перемены и в ее личной жизни. Певица в 2019 году вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. Пышная свадьба в банкет-холле Regent Hill в Киеве, а ее свадебное платье стоило 26 тысяч долларов.
Ассоль со своим мужем / Фото из соцсетей
Интересно, что в 2020 году Ассоль боролась за право представлять Украину на "Евровидении-2020". Для Нацотбора певица написала песню Save It, однако композиция не привела ее у финалу.
Ассоль – Save It: смотрите видео
Теперь девушка снова возобновила музыкальную карьеру, ведь выпустила первую за три года песню "Сестра".