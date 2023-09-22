Пісня називається "Сяйво". Співачки одразу презентували ніжний кліп до композиції.

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Каменських та SWOIIA випустили пісню "Сяйво"

Настя та SWOIIA вклали в цю пісню певний меседж. За їхнім задумом, трек має надихати та заряджати українців у цей нелегкий період.

Ми усі пам'ятаємо, що найтемніші часи – перед світанком. Зараз усі українці мріють про світанок без тривог. Всередині кожного із нас є внутрішнє сяйво… Саме тому мені прийшла ідея створити таку пісню,

– розповіла Каменських.

SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, вважає, що артистки – споріднені душі.

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Режисером кліпу став креативний директор "Євробачення 2023" від України, режисер-постановник Герман Нєнов. За його словами, у співачок вийшла органічна колаборація.

Він каже, що кліп – це кольорова палітра емоційного стану кожного українця цієї осені.

Чорний – колір скорботи і туги, яку зараз відчуває в своєму серці кожен з нас. Білий – колір світла, чистоти сердець, думок кожного з нас. Помаранчевий – колір світанку, надії та віри у світле майбутнє. А срібний колір символізує сталеві незламні серця кожного з нас,

– пояснив Ненов.

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