24 Канал собрал музыкальные новинки, которые на днях представили исполнители. В этом списке точно есть те песни, которые захочется добавить в плейлист.

Jerry Heil – "ЗВИ МЕНЯ ВОЛЯ"

Jerry Heil выпустила трек в поддержку выхода книги "Женщины и война. Письмо из Украины в свободный мир" немецкого автора Орели Брос. Песня под названием "ЗВИ МЕНЯ ВОЛЯ" или "CALL ME FREEDOM" усиливает истории женщин, которые собраны в книге и имеет мощное символическое значение для всех украинцев и Украины.

Это трек, который по просьбе писательницы я создала в поддержку выхода книги. Писав его, я узнала, что слово ВОЛЯ, ставшее вторым именем Украины, во многих языках мира имеет именно женский род! Подумайте: это так символично,

– прокомментировала релиз певица.

Что любопытно, история Jerry Heil тоже будет представлена в книге.

Колин feat VLAS – "Оу Джи"

Украинский музыкант Колин порадовал своих поклонников новым треком под названием "Оу Джи". Это ритмичный трек, переносящий слушателей в атмосферу уличной романтики. В этой песне главный герой – "простой пацан", который признается любимой в чувствах. Он вспоминает места, где они проводили время вместе и рассказывает об их совместных мгновениях и эмоциях. Эта история не о киноперсонаже, а об обычном парне, который просто пишет песни о любви, посвящает их своей девушке и играет их на гитаре под ее балконом.

Колин feat VLAS – "Оу Джи": смотрите видео онлайн

ENLEO – "Бой подушками"

Музыкант в сотрудничестве с лейблом Papa Music опубликовал новую работу "Бой подушками". У трека длинная долгую историю создания. Никита написал ее четыре года назад и все время песня приобретала новые трансформации параллельно с изменениями внутреннего состояния артиста. Она часто звучала на концертах, стала саундтреком в украинский молодежный сериал и по многочисленным просьбам поклонников официально появилась на всех цифровых площадках.

Отметим, финальную версию песни "Бой подушками" Enleo создал в соавторстве с Сергеем Рановым.

ENLEO – "Бой подушками": смотрите видео онлайн

Геля Зозуля – "Наделала беды"

Певица Геля Зозуля, которая стала очень популярной в тиктоке, порадовала поклонников новой песней "Наделала беды". По словам исполнительницы, это соблазнительный трек о природе женской любви, который отзовется в сердце каждой девушки, а мужчинам приоткроет тайну того, как на самом деле может чувствовать себя влюбленная по уши девушка.

Геля Зозуля – "Наделала беды": смотрите видео онлайн

CHEEV – "Где моя любовь живет"

Музыкант Влад Cheev представил новую песню о любви и искусственном интеллекте "Где моя любовь живет". Артист рассказал, что когда впервые посетил Украину, он был очарован местной музыкой. Поэтому решил непременно написать песню на украинском. Ранее он создал хит "Хорошо так", а теперь песню - "Где моя любовь живет", которая погружает артиста во времена детства. Звуки костра и птиц переносят слушателя в лес и создают эффект присутствия. Видеоработа заставляет задуматься над тем, способны ли современные технологии унять боль от трагической потери.

CHEEV – "Где моя любовь живет": смотрите видео онлайн

KALUSH x Grubson x Mykola Vynar – Lalala

Группу KALUSH, польский исполнитель Grubson и украинский рэпер Mykola Vynar презентовали польско-украинский трек. Lalala – песня о чувстве зависимости от музыки и ее влиянии на жизнь. В песне музыка сравнивается с наркотиками, потому что она может влиять на настроение и поведение, считают артисты.

KALUSH x Grubson x Mykola Vynar – Lalala: смотрите видео онлайн

YAROSA BURNOS – "No more bias"

Ярослава Бурноса презентует авторский мини альбом "No more bias". Это электропоп, денс-ритмы, дополняемые восточными мотивами. В релиз вошли три англоязычных трека "No more bias", "Perfect match" и "Come with me".

Мини альбом – это изменение направления моего творчества. Небольшой эксперимент с музыкальным стилем, идеями текста песен, где я впервые стала автором и визуальными образами для клипа. На написание альбома меня вдохновил искусственный интеллект, инновации и то, как быстро они меняют привычную нам жизнь. "No more bias" - это о разрыве шаблонов,

– заметила певица. YAROSA BURNOS – No more bias: смотрите видео онлайн PARFENIUK – "Медленно" Новый сингл – интимная музыка для осенних вечеров. Артист позиционирует трек как эротическую музыку для категории 18+. Это история о чувствах, когда задавать вопросы уже поздно. В треке певец исследует не только глубину своих чувств, но и возможности своего голоса и харизмы – минималистичные аранжировки, лаконичный образ и сексуальный тембр голоса. PARFENIUK – "Медленно": смотрите видео онлайн