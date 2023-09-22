Песня называется "Сяйво". Певицы сразу представили нежный клип к композиции.

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Каменских и SWOIIA выпустили песню "Сяйво"

Настя и SWOIIA вложили в эту песню определённый месседж. По их замыслу, трек должен вдохновлять и заряжать украинцев в этот нелегкий период.

Мы все помним, что самые темные времена перед рассветом. Сейчас все украинцы мечтают о рассвете без тревог. Внутри каждого из нас есть внутреннее сияние… Именно поэтому мне пришла идея создать такую песню,

– рассказала Каменских.

SWOIIA, ранее выступавшая под псевдонимом Ассоль, считает, что артистки – родственные души.

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Режиссером клипа стал креативный директор "Евровидения 2023" от Украины, режиссер-постановщик Герман Ненов. По его словам, у певиц вышла органическая коллаборация.

Он говорит, что клип – это цветовая гамма эмоционального состояния каждого украинца этой осенью.

Черный – цвет скорби и тоски, которую сейчас ощущает в своем сердце каждый из нас. Белый – цвет света, чистоты сердец, мыслей каждого из нас. Оранжевый – цвет рассвета, надежды и веры в светлое будущее. А серебряный цвет символизирует стальные несокрушимые сердца каждого из нас,

– объяснил Ненов.

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