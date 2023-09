Он получился небольшим, поскольку состоит только из четырех композиций. Но там собраны самые популярные треки Насти Каменских. В частности, песни "Девушки рулят", "Красное вино", "Попу как у Ким" и "Это моя ночь". Миниальбом называется "Хиты UA".

"Девушки рулят"

Станьте в позу, крупный план

Ты леди босс, you are star now

Взгляд пуля, спрячь глазки

В этом городе рулят девушки девушки девушки

Девушки рулят

Девушки едут, девушки тусуют

Девушки рулят

Девушки рулят, девушки кайфуют

Девушка, такая девушка

Девушка, такая девушка

Девушки рулят

Девушки руля-руля-руля-рулят



Город засыпает, натянули каблуки

Мафия девушек, яркие диско-цвета

Луна наша крестная, ну а ночь – наша сестра

Кроп-топ, мы генерация гугла

У нас есть fashion gang, наш beauty сленг

Поломает тебе голову, o shit bang bang

Передай помаду, захвати просекко

С нами любая тусовка станет супер дискотекой.

Все подкаты, в сторону ребята

Апероля литр

Хэй, не трогай руками мой глитер

Девушки рулят

Девушки едут, девушки тусуют

Девушки рулят

Девушки рулят, девушки кайфуют

Девушка, такая девушка

Девушка, такая девушка

Девушки рулят

Девушки руля-руля-руля-рулят

Девушки ру, девушки рулят

Девушки ту, девушки тусят

Девушки нет, девушки не спят

Хотят, чтобы ребята заценили наряды

Я одевалась еще с утра, мой тотал лук безупречный

А мы красим в ванной стрелки и шиммер опрятно

Девушки рулят

Девушки едут, девушки тусуют

Девушки рулят

Девушки рулят, девушки кайфуют

Девушка, такая девушка

Девушка, такая девушка

Девушки рулят

Девушки руля-руля-руля-рулят

"Красное вино"

Красное вино, теплый летний дождь

Я не еду снова, ты не зовешь меня

Ну что ж

Теплый летний дождь, красное вино

Снова я не еду, уже сегодня все равно

Платье цвета айвори, ничего не говори

Я танцую, ты смотри

Как агати кари, я буду тебе Галой

Ты мой Сальвадор Дали

Лишь там вдали горят огни

Кристаллы слез моих разбиты словом love

Все скажут мои па, бессмысленна эта любовь

Нас обличает снова рассвета градиент

И знает тихий флоу, как сберечь момент

Между нами только танец

Между нами слов пелена

Между нами стыда румянец

Чувство моего вина

Красное вино, теплый летний дождь

Я не еду снова, ты не зовешь меня

Ну что ж

Теплый летний дождь, красное вино

Снова я не еду, уже сегодня все равно

Платье цвета айвори, ничего не говори

Я танцую, ты смотри

Как агати кари, я буду тебе Галой

Ты мой Сальвадор Дали

Лишь там вдали горят огни

Размытая акварель, в расфокусе радуга

Ты рваные швы души, по ниткам насобирал

Сиреневый мой бокал, салатовая моя боль

Красный как вино, несет автомобиль

Между нами только танец

Между нами слов пилы

Между нами стыда румянец

Чувство моего вина

Красное вино, теплый летний дождь

Я не еду снова, ты не зовешь меня

Ну что ж

Теплый летний дождь, красное вино

Снова я не еду, уже сегодня все равно

Платье цвет айвори, ничего не говори

Я танцую, ты смотри

Как агати кари, я буду тебе Галой

Ты мой Сальвадор Дали

Лишь там вдали горят огни

"Попу как у Ким"

Девочки, девочки, девочки, девочки

Языками почесать есть для вас темочка

Я в ютубе выложу свои секс танцы

Когда я танцую, представляю, что Бейонсе

Да я супер класс малышка и не говори мне

Мимика моя ха, как у Рири

Будто я устала от жизни мне все пофиг типа

Кара Делевинь или Дуа Липа

И мне наплевать на весь гламурный мир

Я красотка Белла в кроссовках Хадид

Мои все фанаты – это моя Каменская family

Талия я хочу, как у Ратаковский Эмели

Мы же все девушки, и хотим между тем

Ноги как Кендалл, а попу как у Ким

Попу как у Ким х6

Мужчину белого, а попу как у Ким

Попу как у Ким х6

Мужчину белого, а попу как у Ким

Поднимаю тост за то, что я как босс

В пудре нос, я вроде бы Кейт Мосс

Мушка на лице хочу, чтобы была такой, как у Синди Кроуфорд

А дочь, как Кая, роскошная фигура и эпатаж.

На Ники бич Ники Минаж

Аж 50 Наоми, она всем назло

Так выглядит круто, потому что работает как Джей Ло

Когда-нибудь выйдут из моды

Прада и Гуччи

Но никогда не стареет Моника Белуччи

Известны как Бекхэм Вика и Селин

и чтобы ноги как Тары, а попа как у Ким

Попу как у Ким х6

Мужчину белого, а попу как у Ким

Попу как у Ким х6

Мужчину белого, а попу как у Ким

Танцевать будем-будем-будем-будем

Baby shake ваши body body body!

Baby shake your body

Шлепай-шлопай-шлепай! Опа опа опа опа

Иногда в жизни все как у Ким решает попа

Попу как у Ким х6

Мужчину белого, а попу как у Ким

"Это моя ночь"

Я хочу так, чтобы ты со мной был

(Всю ночь)

Чтобы танцевал и сердце ты открыл

Лицом к лицу

Поставь хештег: моя ночь

Ищи меня, меня зови

Танцуй со мной бок о бок

Это моя ночь (х4)

Я хочу так, чтобы ты со мной был

(Ночь всю)

Чтобы танцевал и нежно шептал

(Люблю)

Поставь хештег: моя ночь

Ищи меня, меня зови

Танцуй со мной бок о бок

Это моя ночь (х4)

Поставь хештег: моя ночь

Ищи меня, меня зови

Танцуй со мной бок о бок

Это моя ночь

Не только Настя Каменских

На днях Макс Барских выпустил свой первый украиноязычный альбом. Новая пластинка музыканта в лейбле Warner Music Poland насчитывает 10 треков, где есть 6 новых песен и 4 переведенных трека, среди которых - "Туманы", "Береги", "Лей, не жалей" и "Подруга-ночь". Ради этого альбома певец приостановил работу над англоязычными треками, поскольку почувствовал, насколько велик запрос слушателя на украинскую музыку.