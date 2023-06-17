Настя Каменских впервые объяснила, почему Потап выпустил трек "Волонтер" и заочно вступил в ТрО

С началом великой войны Потап не ходит на телеинтервью, так что отдуваться за него приходится жене Насте Каменских. Она впервые прокомментировала два его самых громких скандала – "заочное" вступление в тероборону и песню "Волонтер".

Как верная жена, Настя Каменских, конечно же, вступилась за мужа, потому что он тоже человек и может ошибаться. Потап якобы не хотел обидеть ни волонтеров, ни украинское общество.

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Каменских впервые прокомментировала песню Потапа "Волонтер"

Никто не хотел никого обидеть. Пожалуйста, давай вспомним, что он тоже человек. Он тоже эмоционально может быть потерян или растерян, и думать совсем по-другому. Не все мы идеально делаем. Никогда Леша не хотел бы оскорбить. Мы все знаем Лешу. Он тоже человек. Ну что, люди не ошибаются? Тем более что этой песней никто не хотел обидеть,

– подчеркнула Настя Каменских.

Маша Ефросинина удивилась, как она могла не заметить сексуальный подтекст в песне "Волонтер", где девушка "по ночам таскается". Однако Каменских ответила: "У меня не такие мысли были об этом, извините. Я вообще об этом не подумала".

"Я знаю, что людей это обидело, и я не хочу это оправдывать. Я просто хочу сказать, что Леша этого не хотел. Типа акцентировать на этом внимание и чем-то обидеть? Ну как человек написал намеренно, чтобы оскорбить? Ну что это за цель песни, скажи, пожалуйста. Это просто так произошло. Я доверяю вселенной. Это, пожалуй, нужно было. Может, это какой-то Лешин урок, я не знаю", – эмоционально добавила артистка.

Настя Каменских о Потапе в теробороне

, в апреле, через два месяца после релиза песни "Волонтер", Потап извинился за скандальный трек, а потом попросил не держать зла, потому что. Он якобы пытался сделать, но его авторское мнение

Более того, Маша Ефросинина вспомнила, как в сентябре 2022 года Потап вернулся в Украину и утверждал, что заочно записался в тероборону через отца и даже показывал контракт добровольца. Ведущей невдомек, как Каменских не отговорила его от столь абсурдных заявлений.

"Я вижу, что ты проделала гигантскую работу. Человек, который говорит такие вещи, как ты – цельные, миссионерские, глубинные. Ты тонкая женщина. Как могло параллельно с этим случиться "отец записал меня заочно в ТрО" и такие песни? Ты была рядом? Ты чувствовала, что он делает, что он говорит? Ну как это отец записал заочно в ТрО?" – спросила Маша Ефросинина.

У нас много общего, но мы с ним не близнецы. Он отдельная личность. И он тоже человек, проходящий свои этапы. Моя главная роль, как жены, несмотря ни на что, как настоящая украинская женщина – поддержать своего мужа. И я считаю, что эта позиция правильная. Бывают ошибки. Он ничего плохого не сделал. Ни я, ни моя семья, ни мой муж. Мы ничего не сделали плохого,

– подчеркнула Настя Каменских.

В итоге певица заявила, что отношения с Потапом у них крепкие, разводиться они не собираются, потому что "идут вместе и смотрят в одну сторону".

Полное интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн (о песне "Волонтер" и "заочном" вступление в ТрО – 1 час 4 минуты)