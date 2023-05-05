Из-за графика тура Каменских не смогла взять выходной, поэтому провела праздничный для себя день на концерте в Черкассах. Раньше рэпер Потап посвятил жене трогательный пост в Instagram.

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"Появление" Потапа на концерте

Каменских вечером снова приветствовал ее муж Потап. Он записал чувственное видеообращение и передал невероятный букет цветов для певицы.

Как Потап поздравил Настю Каменских: видео

Настя была тронута. Впоследствии она опубликовала пост для Потапа.

Спасибо, мой любимый медвежонок за твои приветствия, за все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня каждый день. Люблю тебя,

– написала она.

Рэпер ответил, что тоже ее любит.

На концерте присутствовала и мама артистки. Каменских эмоционально поблагодарила ее за всю ту поддержку, которую она получила.

Приветствие от друзей

Также для артистки подготовили видео, где ее поздравляют коллеги и друзья, в том числе Маша Ефросинина, Оля Полякова, военные, подопечные фонда "Таблеточки", а также воспитанники детского дома в Тернополе, в который артистка приезжала с визитом.

Я очень растрогана таким количеством поздравлений, особенно приятно и неожиданно было получить их от наших защитников, от людей, которым я когда-то помогла,

– сказала Каменских.

Кроме того, команда артистки преподнесла ей сюрприз и вынесла на сцену торт. Артистка загадала желание, чтобы все мы жили в свободной стране.

Прямо со сцены Каменских продала с аукциона худые, разрисованные собственными руками. Все собранные деньги пойдут на покупку авто для батальона АЗОВ.

Как отреагировала Каменских на сюрприз

Из соцсетей после дня рождения звезда поблагодарила всех за столь невероятный сюрприз. Она заявила, что лучший праздник для любого артиста – на сцене перед публикой.

Когда-то я только мечтала об этом, а сейчас переживаю наяву с большой благодарностью, осознавая ценность каждого момента. Я благодарю каждого, кто вчера разделил со мной этот день, подарил мне свое внимание и любовь. За поздравления и невероятно искренние пожелания,

– написала Настя.

К слову, недавно Настя Каменских отвечала на слухи о разводе с Потапом. Сначала она заверила, что у нее все хорошо и разводиться не планирует. А потом резко ответила на вопрос, где Потап: "Сегодня NK. Надо Потап? Позвони ему, напиши ему, спроси его".