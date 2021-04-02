Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отправилась в Тулум, где снимает собственное реалити-шоу "Девочки рулят". Она позировала на побережье в топе и мини-юбке, продемонстрировав безупречную спортивную фигуру.

Настя Каменских ошеломила поклонников неожиданной поездкой. Она полетела в Тулум – древний город майя, морской порт на восточном побережье Юкатана.

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Пляжный look Насти Каменских

Исполнительница не упустила возможности похвастаться роскошной фигурой. Она предстала перед камерой босиком в костюме цвета хаки с белым принтом. Наряд состоял из топа с короткими рукавами, который завязывался на груди и мини-юбки. Настя показала красивый золотистый загар.

Вьющиеся волосы Каменских были мокрыми после купания и хорошо развевались на ветру. На лице она сделала безупречный макияж в коричневых оттенках. Дополнила look лаконичной подвеской, браслетом и серьгами.

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