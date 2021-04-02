Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирушила в Тулум, де знімає власне реаліті-шоу "Девочки рулят". Вона позувала на узбережжі в топі та мініспідниці, продемонструвавши бездоганну спортивну фігуру.

Настя Каменських приголомшила прихильників неочікуваною поїздкою. Вона полетіла в Тулум – стародавнє місто майя, морський порт на східному узбережжі Юкатану.

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Пляжний look Насті Каменських

Виконавиця не втратила нагоди похизуватися розкішною фігурою. Вона постала перед камерою босоніж у костюмі кольору хакі з білим принтом. Вбрання складалося з топу з короткими рукавами, що зав'язувався на грудях та мініспідниці. Настя показала красиву золотисту засмагу.

Кучеряве волосся Каменських було мокрим після купання та гарно майоріло на вітрі. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках. Доповнила look лаконічною підвіскою, браслетом і сережками.

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