Модель Жасмин Тукс, которая также является "ангелом" Victoria's Secret, опубликовала соблазнительное фото, на котором демонстрирует обнаженную грудь. Одной рукой она прикрыла интимные зоны и взбудоражила воображение поклонников.

Звезда решила прорекламировать косметическое средство для тела alo, парнерами которого являются она и многие другие знаменитости. Чтобы продемонстрировать красоту своего тела под воздействием ухаживающей косметики, Жасмин полностью обнажилась.

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Реакция сети

Модель распустила длинные черные волосы, прикрыла одной рукой грудь, а другую – соблазнительно подняла вверх. Хоть на фото и не видно лица Тукс, впрочем, пользователи Инстаграма были изрядно очарованы снимком.

"Красота";

"Божественная!";

"Потрясающая";

"Горячая!";

"Вау, невероятно".

Напомним, что это не впервые Жасмин Тукс обнажается для рекламы бренда. Ранее она публиковала в сети не менее соблазнительные фото.

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