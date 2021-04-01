Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд продолжает успешную карьеру матери. Кайя Гербер снялась в рекламной фотосессии, для которой не постеснялась раздеться. В кадре она засветила обнаженную грудь.

19-летняя модель стала лицом новой рекламной кампании американского бренда Calvin Klein. Кайя Гербер снялась в белье и взбудоражила сеть пикантными фото топлес.

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Дочь Синди Кроуфорд примерила сразу несколько образов. Самым горячим из них стал look в белых джинсах с высокой талией, под который она не надела ни рубашку, ни бюстгальтер.

Для одного из кадров Кайя Гербер позировала сидя, прижавшись аппетитной обнаженной грудью к коленям. С такого ракурса модель эффектно засветила все крошечные татуировки на соблазнительном теле. На другом фото девушка изображена лежа на животе. Она прикрыла бюст рукой так, что он выглядел еще сексуальнее.

Кайя Гербер топлес / Фото Instagram / @kaiagerber

Кайя Гербер топлес / Фото Instagram / @calvinklein

19-летняя звезда снялась и в белье. Она предстала в кадре в лаконичном черном бюстгальтере и трусиках с прозрачными вставками. Кайя Гербер примерила также белый спортивный бюстгальтер на тонких бретелях и с надписью Calvin Klein. В кадре красавица выглядела роскошно и естественно, ведь безупречную внешность подчеркнула легким, едва заметным макияжем.

Кайя Гербер в белье / Фото Instagram / @kaiagerber