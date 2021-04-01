19-летняя Кайя Гербер позировала обнаженной: пикантные фото топлес
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд продолжает успешную карьеру матери. Кайя Гербер снялась в рекламной фотосессии, для которой не постеснялась раздеться. В кадре она засветила обнаженную грудь.
Источник:инстаграм Кайи Гербер
19-летняя модель стала лицом новой рекламной кампании американского бренда Calvin Klein. Кайя Гербер снялась в белье и взбудоражила сеть пикантными фото топлес.
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Дочь Синди Кроуфорд примерила сразу несколько образов. Самым горячим из них стал look в белых джинсах с высокой талией, под который она не надела ни рубашку, ни бюстгальтер.
Для одного из кадров Кайя Гербер позировала сидя, прижавшись аппетитной обнаженной грудью к коленям. С такого ракурса модель эффектно засветила все крошечные татуировки на соблазнительном теле. На другом фото девушка изображена лежа на животе. Она прикрыла бюст рукой так, что он выглядел еще сексуальнее.
Кайя Гербер топлес / Фото Instagram / @kaiagerber
Кайя Гербер топлес / Фото Instagram / @calvinklein
19-летняя звезда снялась и в белье. Она предстала в кадре в лаконичном черном бюстгальтере и трусиках с прозрачными вставками. Кайя Гербер примерила также белый спортивный бюстгальтер на тонких бретелях и с надписью Calvin Klein. В кадре красавица выглядела роскошно и естественно, ведь безупречную внешность подчеркнула легким, едва заметным макияжем.
Кайя Гербер в белье / Фото Instagram / @kaiagerber
Кайя Гербер в белье / Фото Instagram / @kaiagerber
Откровенные съемки Кайи Гербер:
- дочь Синди Кроуфорд фотографировалась в майке без белья, засветив обнаженную грудь;
- она позировала в пикантном домашнем образе – черном бюстгальтере и белой рубашке;
- для модного журнала i-D magazine модель снялась в латексном наряде.
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