Сезон отпусков в разгаре! Не являются исключением звезды, которые также полетели на желанный отдых. Настя Каменских и Потап любят нежиться на солнышке, поэтому и отправились к морю.

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Новые фото Потапа и Насти Каменских

Вместе с влюбленными отдыхают их друзья, а также мама исполнительницы – Лидия. Днем они вместе загорают и плавают в море, а вечером отправляются рассматривать местные памятники архитектуры, гуляют по городу и пробуют новые блюда.

Потап и его избранница NK во время одной из таких вечерних прогулок решили сделать несколько совместных фотографий. Супруги позировали на набережной, а также на маленькой улочке. На лицах Насти и Потапа сияли улыбки. Они обожают проводить время вдвоем, сохраняют романтику в браке.

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Рэпер также поделился новой фотографией с любимой женой. Потап не стесняется повторять слова любви и нежности своей избраннице. Рад, что именно с ней познает мир.

"Прекрасные крошечные места", – написал продюсер под фото и дополнил текст эмодзи в виде сердечка.