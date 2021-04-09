Певица Настя Каменских отправилась в Мексику с подругами и мамой. На другом краю света она не только снимает реалити "Девочки рулят", но и позирует в соблазнительных образах. Для новых фото артистка выбрала только шорты и купальник.

Локацией для фотосессии певицы стал роскошный пляж с белоснежным песком. Возле пальмы она появилась в ультракоротких джинсовых шортах с необработанным краем и в купальнике. Из огромной коллекции Настя Каменских выбрала белое бикини с черным принтом на завязках, которые закрепила накрест.

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Свой пляжный образ знаменитость довершила только массивными солнцезащитными очками. В кадре она продемонстрировала естественную красоту, ведь снималась без косметики и с волнистыми волосами, которые не стала выравнивать и укладывать. Артистка выбрала соблазнительную позу, в которой ее формы выглядели еще аппетитнее. Она похвасталась подтянутыми ножками, стройной талией и пышными бедрами.

"Счастлива быть в одном из моих самых любимых мест на планете и делить каждый момент с моими девочками", – написала Настя Каменских.

Стоит добавить, что Потап на такое жаркое фото жены никак не отреагировал. Дело в том, что из-за спонтанной поездки в Мексику Настя Каменских поссорилась с любимым. Рэпер откровенно не понял, почему она уехала отдыхать и снимать реалити "Девочки рулят" без него.