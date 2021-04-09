Співачка Настя Каменських відправилася в Мексику з подругами і мамою. На іншому краю світу вона не тільки знімає реаліті "Девочки рулят", а й позує у спокусливих образах. Для нових фото артистка обрала лише шорти і купальник.

Локацією для фотосесії співачки став розкішний пляж з білосніжним піском. Біля пальми вона постала в ультракоротких джинсових шортах з необробленим краєм та купальнику. З величезної колекції Настя Каменських обрала біле бікіні з чорним принтом на зав'язках, які закріпила навхрест.

Гаряче Alyona Alyona прикрила голе тіло українським прапором: чому фанати за це розізлились

Свій пляжний образ знаменитість довершила лише масивними сонцезахисними окулярами. У кадрі вона продемонструвала природну красу, адже знімалася без косметики і з хвилястим волоссям, яке не стала вирівнювати і вкладати. Артистка обрала спокусливу позу, в якій її форми виглядали ще апетитніше. Вона похизувалася підтягнутими ніжками, стрункою талією та пишними стегнами.

"Щаслива бути в одному з моїх улюблених місць на планеті та ділити кожен момент з моїми дівчатками", – написала Настя Каменських.

Варто додати, що Потап на таке спекотне фото дружини жодним чином не відреагував. Річ у тому, що через спонтанну поїздку в Мексику Настя Каменських посварилася з коханим. Репер відверто не зрозумів, чому вона поїхала відпочивати і знімати реаліті "Девочки рулят" без нього.