В четверг, 8 апреля, украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, презентовала 1 серию собственного реалити-шоу "Девочки рулят". Она стала первой отечественной артисткой, которая показала свою жизнь в формате digital-реалити.

Этот формат объединяет в себе элементы ютуб-блога и телевизионного реалити-шоу. Звезда порадует фанатов 10 сериями, где покажет свои приключения, трудности, откровения, а также поразит искренними эмоциями и переживаниями.

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"Девочки рулят": о чем реалити-шоу

Идея реалити возникла спонтанно. После многих трудностей и потерь Настя нуждалась в перезагрузке на физическом и ментальном уровне.

"Этот год был достаточно сложным как для меня, так и для моих любимых девочек – мамы Лидии и лучшей подруги Ани Андрийчук. Столько событий, столько новых задач, трудностей и потерь, которые глубоко запечатлелись в наших сердцах. В определенный момент случился надлом", – рассказала Каменских.

Я решила, что нам нужна перезагрузка. Это было импульсивное решение, но очень желанное. Я верю в знаки судьбы. Знаю, что желание, которое возникло в тот момент – бросить все и отправиться на другой край света, к океану, оказалось спасением,

– поделилась NK.



Настя Каменских с мамой и лучшей подругой / Фото пресс-службы

Почему NK полетела в Мексику

Певица отправилась вместе с мамой Лидией Петровной и лучшей подругой Анной Андрийчук в Мексику, на коллективный ретрит. Их объединили общие цели: восстановиться после тяжелых событий и переживаний, отпустить прошлые неудачи и наполнить себя энергией. Девушки стремились найти новый баланс, который поможет вернуться домой с новыми силами.

Я хотела прожить этот ретрит вместе со своими поклонниками. Уверена, многие события и переживания отзовутся в их душе. И возможно, тоже помогут им справиться с собственными трудностями, вернуть вкус к жизни,

– заметила артистка.



Настя Каменских и ее лучшая подруга / Фото пресс-службы

Где проходили съемки реалити-шоу

Настя поделилась, что события происходят в одном из самых красивых уголков мира – солнечном Тулуме. Звезда старалась рассказать историю, которую переживает в реальном времени, поэтому для съемок использовала формат digital-реалити.

Это как будто запись в дневнике трех девушек, которым, как и всем вам, порой бывает очень нелегко. Они также могут потерять силы и баланс, но всей душой стремятся найти гармонию и вернуть радость жизни,

– рассказала народная любимица.

Настя Каменских в Мексике / Фото пресс-службы

Что NK показала в первом выпуске

В 1 серии реалити-шоу Каменских показала, как презентовала сюрприз – поездку в Тулум своим родным, и как на эту новость отреагировал ее возлюбленный Потап. Также звезда показала, как проходила подготовка к поездке, рассказала, что переживала накануне, и чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы попасть в Мексику.

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