Настя Каменских показала утренний образ в халате: новое фото из Мексики
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, обнародовала новое фото из путешествия в Мексику. Звезда предстала перед камерой в красивом халате и очаровала утренним образом.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Настя Каменских отправилась в Мексику вместе с мамой и лучшей подругой. Там она не только отдыхает, но и приходит в себя после смерти отца, который ушел из жизни в январе этого года. За океаном артистка набирается сил и продолжает показывать поклонницам варианты стильных образов.
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Утренний look Насти Каменских
Утром знаменитость опубликовала атмосферное фото, где позирует на террасе роскошной виллы в Мексике. NK предстала перед камерой в красивом халате молочного цвета с цветочным принтом. Наряд был с широкими рукавами и изящным декольте.
Волосы она собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Артистка очаровала натуральной красотой. Даже без макияжа Каменских умеет выглядеть эффектно.
Особой атмосферы добавляли чашка ароматного кофе и фрукты, которые были на столе.
Утренний look Насти Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Образы Насти Каменских в Мексике:
- звезда позировала в Тулуме в белой рубашке и коричневой шляпе;
- артистка предстала перед камерой на берегу океана в топе и мини-юбке;
- народная любимица устроила на пляже откровенную фотосессию в черно-белом полосатом купальнике.
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