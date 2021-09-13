Новоиспеченная мамочка Катя Осадчая организовала празднование в кругу ближайших подруг. Среди них была NK, которая также является соседкой ведущей.
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Образ Насти Каменских
На девичнике все были в белых одеждах. Настя приехала туда в брюках и кофте с соблазнительным декольте. NK решила быть нежной и одновременно страстной и наряд хорошо подчеркнул это.
Волосы артистка уложила в фирменные локоны, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках с тенями на веках и блеском на губах. Звезда мило улыбалась и наслаждалась осенним солнышком.
Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это,
– написала NK в публикации.
Настя Каменских в белом наряде / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских в белом наряде / Фото из инстаграмуа NK
В комментариях подписчики знаменитости засыпали ее комплиментами.
- "Такая хорошенькая да миленькая!"
- "Красавица!"
- "Прекрасная!"
- "Непревзойденная!"
- "Невероятно красивая!"