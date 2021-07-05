NK активно диктует тренды украинским модницам. Для летних аутфитов она выбирает яркую одежду. Он не только эффектно смотрится, но и обеспечивает отличное настроение на весь день.
Смотрите также Настя Каменских позировала в мексиканской фотосессии: фото в роскошном платье
Яркий look Насти Каменских
Знаменитость устроила фотосессию в собственном загородном поместье. NK предстала перед камерой в льняном костюме яркого желтого цвета. Наряд состоял из пиджака, застегивающегося на одну пуговицу, и укороченных брюк. Под пиджак Настя не надевала нижнее белье, что придало образу сексуальности.
Волосы Каменских уложила в фирменные кудри. На лице она сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках: глаза накрасила темными тенями, а губы – помадой. Довершила look изысканными серьгами. Также внимание привлекает безупречный белый маникюр и педикюр звезды.
Настя Каменских в желтом костюме / Фото из инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских в желтом костюме / Фото из инстаграма Насти Каменских
Другие летние образы Насти Каменских
- Звезда показала аутфит в цветочном платье и босоножках на носки.
- NK похвасталась роскошной фигурой на газоне возле загородного дома. Она обольстительно позировала в коротком платье с цветочным принтом.
- Артистка предстала перед камерой в гардеробной в коротких кожаных шортах черного цвета, черном топе, поверх которого надела белую майку с надписями и откровенными вырезами.