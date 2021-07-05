NK активно диктует тренды украинским модницам. Для летних аутфитов она выбирает яркую одежду. Он не только эффектно смотрится, но и обеспечивает отличное настроение на весь день.

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Яркий look Насти Каменских

Знаменитость устроила фотосессию в собственном загородном поместье. NK предстала перед камерой в льняном костюме яркого желтого цвета. Наряд состоял из пиджака, застегивающегося на одну пуговицу, и укороченных брюк. Под пиджак Настя не надевала нижнее белье, что придало образу сексуальности.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри. На лице она сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках: глаза накрасила темными тенями, а губы – помадой. Довершила look изысканными серьгами. Также внимание привлекает безупречный белый маникюр и педикюр звезды.



Настя Каменских в желтом костюме / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских в желтом костюме / Фото из инстаграма Насти Каменских

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