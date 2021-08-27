Настя Каменских летом много гастролирует, поэтому редко бывает дома. Звезда встречается с поклонниками на фестивалях и сольных концертах в разных уголках страны.

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Летний look Насти Каменских

Приехав домой, NK отдохнула и устроила фотосессию на веранде. Артистка надела легкое платье бежевого цвета с цветочным принтом на тонких бретелях.

Волосы она уложила в фирменные кудри и забрала набок. На лице сделала едва заметный макияж с коричневыми стрелками на веках, которым подчеркнула натуральную красоту. Также привлекает внимание вишневый маникюр исполнительницы. Среди украшений она довершила аутфит серьгами и кольцами.

Последние летние дни – самые сладкие. Хочется сполна насладиться ими перед приходом холодов,

– написала NK под снимками.



Настя Каменских в цветочном платье / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в цветочном платье / Фото из инстаграма NK

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