Настя Каменских с мамой и Потапом покатались со снежной горки: яркие фото
Популярная украинская певица Настя Каменских во время снегопадов решила развлечься. Она поделилась яркими фото, как каталась с горки с мамой и Потапом.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Настя Каменских обнародовала новую яркую серию зимних фотографий. Она показала развлечения с семьей на горке.
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Настя Каменских покаталась на горке
На днях Украину обильно засыпает снегами. Украинские звезды максимально наслаждаются зимой и устраивают развлечения с самыми родными.
Певица Настя Каменских также решила отдохнуть и провести время с мамой и Потапом. Вместе семья отправилась на снежную горку. Они съезжали с нее на специальной тарелке.
Все оделись по погоде. Настя Каменских предстала перед камерой в черных брюках и теплом черном пуховике. Также она надела шапку в тон и комфортную обувь. Звезда распустила волнистые волосы и позировала без макияжа.
Вместе с Потапом и Настей на зимнюю прогулку отправилась мама певицы – Лидия. Перед фото она предстала в серых брюках и блестящей куртке. А на руках держала собачку звезды по кличке Мими.
Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами. А вы вместе с ними,
– написала Настя Каменских под фото.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Яркие снежные фото очаровали поклонников. Об этом они написали в комментариях:
- Какие вы замечательные;
- Как замечательно;
- Красиво;
- Супер;
- Такие милые;
- Счастливые;
- Семья.
Украинские знаменитости не прекращают радовать зимними фото и видео:
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