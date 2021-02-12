Популярная украинская певица Настя Каменских во время снегопадов решила развлечься. Она поделилась яркими фото, как каталась с горки с мамой и Потапом.

Настя Каменских обнародовала новую яркую серию зимних фотографий. Она показала развлечения с семьей на горке.

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Настя Каменских покаталась на горке

На днях Украину обильно засыпает снегами. Украинские звезды максимально наслаждаются зимой и устраивают развлечения с самыми родными.

Певица Настя Каменских также решила отдохнуть и провести время с мамой и Потапом. Вместе семья отправилась на снежную горку. Они съезжали с нее на специальной тарелке.

Все оделись по погоде. Настя Каменских предстала перед камерой в черных брюках и теплом черном пуховике. Также она надела шапку в тон и комфортную обувь. Звезда распустила волнистые волосы и позировала без макияжа.

Вместе с Потапом и Настей на зимнюю прогулку отправилась мама певицы – Лидия. Перед фото она предстала в серых брюках и блестящей куртке. А на руках держала собачку звезды по кличке Мими.

Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами. А вы вместе с ними,

– написала Настя Каменских под фото.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Яркие снежные фото очаровали поклонников. Об этом они написали в комментариях:

Какие вы замечательные;

Как замечательно;

Красиво;

Супер;

Такие милые;

Счастливые;

Семья.

Украинские знаменитости не прекращают радовать зимними фото и видео: