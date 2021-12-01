Настя Каменских поделилась атмосферным фото: домашний образ звезды
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских опубликовала атмосферное фото, которое сделала дома. Она позировала в домашней одежде и с новогодним подарком в руках.
NK начинает делиться праздничными фотографиями. А совсем скоро в доме Каменских появятся новогодние декорации, которые также придадут ее фотографиям особую атмосферу.
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Домашний образ Насти Каменских
Исполнительница позировала на камеру, сидя на полу. Настя надела стильные брюки коричневого цвета с белыми полосами и белую обтягивающую кофту. Образ получился очень светлым и уютным.
Волосы Настя уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику. Звезда не стесняется демонстрировать натуральную красоту, поэтому часто в сети появляется без макияжа.
В руках артистка держала новогодние адвент-календари, которые и добавили кадру праздничность.
Настя Каменских в домашнем образе / Фото из инстаграма NK
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