Бывшая жена Позитива Анна Андрейчук является лучшей подругой Насти Каменских. Девушки много времени проводят вместе, а в инстаграме часто делятся совместными кадрами.

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Архивное фото NK с подругой

В день рождения подруги Настя не только адресовала ей поздравление, но и обнародовала архивное фото, на котором они вдвоем изображены в бассейне. Ане здесь 16 лет, а Насте – 18. Девушки купались, наслаждались теплым летним днем. NK для плавания выбрала голубой купальник, волосы собрала сзади, а на лицо не наносила косметику. В подписи к фото Каменских отметила, что обожает этот кадр.

Аня! Бубличек! Любимая! С Днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый и отзывчивый человек. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями. А сколько еще впереди... действуй, девочка, у тебя все получится. А мы на подмоге и очень тебя любим!

– написала артистка.



18-летняя Настя Каменских с подругой / Фото из инстаграма NK

В комментариях поклонники артистки пишут поздравления ее подруге и отмечают, что Каменских с тех пор совсем не изменилась.