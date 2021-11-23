Успешная украинская актриса Лилия Ребрик рассказала, что очень любит устраивать семейные фотосессии несколько раз в год. Иногда они импровизированы и проходят без фотографа. На днях звезда вместе с мужем и дочерьми снялась в стильном и атмосферном фотосете.

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Семейная фотосессия Лилии Ребрик

Актриса вместе с мужем Андреем и дочерьми Дианой и Полиной устроила фотосессию на студии. Новогодняя елка на фоне и рождественские украшения добавляли фото особенного праздничного и домашнего настроения.

Для съемки семья выбрала наряды лиловых оттенков. Лилия Ребрик и девушки надели свитера с одинаковой вязкой. Диана и Полина примеряли пышные юбки и блестящие туфельки. В то время как звездная мамочка предстала в атласной юбке и бежевых босоножках на высоком каблуке.

Образ Лилии Ребрик дополняли массивные кольца, пышные локоны и легкий макияж с акцентом на глазах.

Танцор и звездный отец позировал перед объективом в рубашке, воротничок которой виднелся под свитером и белых брюках.

Семейная фотосессия Лилии Ребрик / Фото из инстаграмма актрисы

В комментариях под новым сообщением знаменитости поклонники делятся впечатлениями от фотосессии и засыпают семью комплиментами:

"Очень красиво и нежно";

"Вы невероятны";

"Такой цвет бомбезный";

"Обожаю эту семейку";

"Какие же вы классны";

"Как красиво! Спасибо, что делитесь уютом!";

"Глядя на вас, хочется радоваться и верить в любовь";

"Супер! Как всегда ваши фотографии самые лучшие, заряжают позитивом".

Текст публикации Лилии Ребрик

Обожаем семейные фотосессии! Несколько раз в год выбираем себе образы, придумаем стилистику, делаем красивые прически и легкий макияж, берем несколько нарядов и идем в фотостудию или приглашаем фотографа.

Спонтанные и незапланированные фотосессии, любительские, когда снимаем себя сами – тоже любим!

И в студийной, и у "естественной" фотосессии есть свой шарм! Но главное, что на любой из них – настоящие мы – "дикаясемейка"!

А еще, у меня есть хорошая традиция: дважды в год, на дне рождения детей я печатаю фото из разных фотосессий, украшаю ими зал, раздаю какие-то фото родственникам, а остальное – складываю в фотоальбом, чтобы потом греться теплыми воспоминаниями разных лет, вспоминая именно тот день, когда была сделана фотография.