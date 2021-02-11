Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина очаровала стильным зимним образом. Она предстала перед камерой на улице в красивой черной куртке и лиловом платке.

Пока в Украине снегопады, звезды часто устраивают фотосессии на природе. Маша Ефросинина решила сделать несколько кадров, а также показать новый зимний look своим поклонницам.

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Зимний образ Маши Ефросининой

Знаменитость сфотографировалась на фоне огромной заснеженной елки. Она выбрала для прогулки черную куртку oversize. Наряд был расширенным снизу, что добавляло образу атмосферности и женственности. На голове у Маши красовался платок лилового цвета. Такой головной убор был очень нежным и женственным.

Волосы Ефросинина спрятала под платком. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах. Маша мило улыбалась и отвела взгляд от камеры.



Маша Ефросинина в черной куртке / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

В комментариях подписчики Ефросининой оставляют в ее адрес много приятных слов.

Какая вы классная!

Снегурочка!

Какая красивая!

Маша, вы очень красивая! Вам очень идет такой цвет.

Также они благодарят знаменитость за ее труд над борьбой с домашним насилием, от которого страдают миллионы женщин. Именно о результатах работы Ефросинина рассказала в последней публикации.