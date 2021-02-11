Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала невероятное видео. В нем она бегает по двору, веселится и радуется снегу. Милый и забавный ролик порадовал сеть.

Известная украинская артистка Надя Дорофеева обнародовала новое видео на личной странице. В нем она показала, как развлекается на снегу.

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Видео Нади Дорофеевой

Певица сняла забавный ролик во дворе возле собственного дома. Он обильно засыпан снегом. Надя Дорофеева бегает по нему, танцует и бросает снег вверх. На лице звезды сияет искренняя улыбка. На фоне ролика играет композиция This Magic Moment.

Так как в Украине сейчас настоящая зима, Надя Дорофеева оделась тепло. Она выбрала темный спортивный костюм цвета хаки, состоящий из худи оверсайз и широких брюк. Сверху певица надела голубой пуховик.

Наряд Надя Дорофеева соединила с серебристыми ботинками. Знаменитость сделала красивую прическу, заплетя несколько прядей волос в косички. Зимний волшебный образ артистка завершила макияжем. Она подчеркнула глаза сиреневыми тенями и накрасила губы пудровой матовой помадой.

Я, конечно, злюсь на пробки в городе и все остальное... Но какой красивый в этом году февраль,

– написала Надя Дорофеева под фото.

Поклонников очаровал и порадовал милый ролик Нади Дорофеевой. Об этом они написали в комментариях:

Диснеевская зимняя принцесса;

Пришло зимнее настроение;

Вы – солнце в пасмурные дни. Какой бы ни был волшебный снег, ваша улыбка гораздо чудеснее;

Какая ты милая;

Идеальный февраль;

Красавица;

Счастливая.

Надя Дорофеева является судьей на шоу "Голос страны". Смотрите ее предыдущий образ с закулисья проекта по ссылке.