Надя Дорофеева показала, как развлекается на снегу: смешное видео
Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала невероятное видео. В нем она бегает по двору, веселится и радуется снегу. Милый и забавный ролик порадовал сеть.
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Известная украинская артистка Надя Дорофеева обнародовала новое видео на личной странице. В нем она показала, как развлекается на снегу.
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Видео Нади Дорофеевой
Певица сняла забавный ролик во дворе возле собственного дома. Он обильно засыпан снегом. Надя Дорофеева бегает по нему, танцует и бросает снег вверх. На лице звезды сияет искренняя улыбка. На фоне ролика играет композиция This Magic Moment.
Так как в Украине сейчас настоящая зима, Надя Дорофеева оделась тепло. Она выбрала темный спортивный костюм цвета хаки, состоящий из худи оверсайз и широких брюк. Сверху певица надела голубой пуховик.
Наряд Надя Дорофеева соединила с серебристыми ботинками. Знаменитость сделала красивую прическу, заплетя несколько прядей волос в косички. Зимний волшебный образ артистка завершила макияжем. Она подчеркнула глаза сиреневыми тенями и накрасила губы пудровой матовой помадой.
Я, конечно, злюсь на пробки в городе и все остальное... Но какой красивый в этом году февраль,
– написала Надя Дорофеева под фото.
Поклонников очаровал и порадовал милый ролик Нади Дорофеевой. Об этом они написали в комментариях:
- Диснеевская зимняя принцесса;
- Пришло зимнее настроение;
- Вы – солнце в пасмурные дни. Какой бы ни был волшебный снег, ваша улыбка гораздо чудеснее;
- Какая ты милая;
- Идеальный февраль;
- Красавица;
- Счастливая.
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