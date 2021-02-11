Украинская телеведущая Маричка Падалко тоже стала "жертвой" снегопадов в столице Украины. Несмотря на ухудшение погодных условий 11-12 февраля, предыдущие дни были не менее снежными, поэтому ее дети добирались в школу крайне забавными способами.

Мама троих детей, как и многие другие родители, вынуждена оставить своих детей дома, пока в Киеве не утихнет непогода. Но Маричка Падалко решила показать, как выглядели ее утренние добирания в предыдущие дни.

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Маричка Падалко с детьми

В потешном видеоролике можно увидеть, как дочь Марички Катеринка ползет по снегу в вечернее время, имитируя свое добирание в школу. Также звездная мама показала, как дети играют в сугробах снега и катаются с горок на специальных подносах.

"В Киеве закрыли школы! В КГГА сообщили, что как минимум завтра-послезавтра дети из-за погодных условий будут оставаться дома. Нас эта новость застала в разгар снежных приключений. Первое видео о том, на что была похожа наша дорога пешком в школу в предыдущие два дня. В четверг и пятницу также не будут работать детские садики!!!", – поделилась Падалко в сети.

Чтобы посмотреть все видео, листайте вправо:

Реакция поклонников

Многие пользователи инстаграма позавидовали киевлянке, поскольку в основном в южных, восточных и центральных регионах снега нет или его – гораздо меньше.

"У нас дождь! Краматорск. Дайте нам немного снега!"

"Завидую Кате".

"Как вам повезло. А у нас в Бердянске целый день дождь".

"А следующую неделю -20, снова дома будем?"

"Круто! Столько снега, пришлите нам немножко".

"Если у нас в стране снег, то только апокалипсис".

"У нас дождь, Кировоградская область".

"У нас обучение – Харьков! Погода похожа на весеннюю, дождь".

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Снегопад в Киеве: что известно

Снег в Киеве идет уже 4-й день подряд. 12 и 13 февраля прогнозируют сильные морозы, а вот снег еще не собирается утихать.

Сейчас в столице Украины приостановлена ​​работа ярмарок, школ и детских садов.