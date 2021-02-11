Маричка Падалко показала, в каких условиях добирались ее дети в школу: видео с сугробами снега
Украинская телеведущая Маричка Падалко тоже стала "жертвой" снегопадов в столице Украины. Несмотря на ухудшение погодных условий 11-12 февраля, предыдущие дни были не менее снежными, поэтому ее дети добирались в школу крайне забавными способами.
Мама троих детей, как и многие другие родители, вынуждена оставить своих детей дома, пока в Киеве не утихнет непогода. Но Маричка Падалко решила показать, как выглядели ее утренние добирания в предыдущие дни.
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Маричка Падалко с детьми
В потешном видеоролике можно увидеть, как дочь Марички Катеринка ползет по снегу в вечернее время, имитируя свое добирание в школу. Также звездная мама показала, как дети играют в сугробах снега и катаются с горок на специальных подносах.
"В Киеве закрыли школы! В КГГА сообщили, что как минимум завтра-послезавтра дети из-за погодных условий будут оставаться дома. Нас эта новость застала в разгар снежных приключений. Первое видео о том, на что была похожа наша дорога пешком в школу в предыдущие два дня. В четверг и пятницу также не будут работать детские садики!!!", – поделилась Падалко в сети.
Чтобы посмотреть все видео, листайте вправо:
Реакция поклонников
Многие пользователи инстаграма позавидовали киевлянке, поскольку в основном в южных, восточных и центральных регионах снега нет или его – гораздо меньше.
- "У нас дождь! Краматорск. Дайте нам немного снега!"
- "Завидую Кате".
- "Как вам повезло. А у нас в Бердянске целый день дождь".
- "А следующую неделю -20, снова дома будем?"
- "Круто! Столько снега, пришлите нам немножко".
- "Если у нас в стране снег, то только апокалипсис".
- "У нас дождь, Кировоградская область".
- "У нас обучение – Харьков! Погода похожа на весеннюю, дождь".
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Снегопад в Киеве: что известно
- Снег в Киеве идет уже 4-й день подряд. 12 и 13 февраля прогнозируют сильные морозы, а вот снег еще не собирается утихать.
- Сейчас в столице Украины приостановлена работа ярмарок, школ и детских садов.
- На 8 въездах в Киев развернули пункты обогрева для водителей.
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