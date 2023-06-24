"Бедная Настя": сеть разрывают мемы с Каменских, которую высмеяли за нарекания на трудную жизнь

Украинская певица Настя Каменских дала интервью Маше Ефросининой. Однако не все украинцы поверили в искренность звезды, а некоторые ее заявления создали десятки мемов. Видео в Тектоке о нарекании Каменских на трудную жизнь просто "порвали" сеть.

Украинцы после выхода интервью бурно отреагировали на "исповедь" певицы, передает 24 Канал. Напомним, что Каменских все время называла Ефросинина "котиком", жаловалась на жизнь во время войны и вспомнила, как тяжело ей было без мужа Потапа.

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Однако больше всего украинцев "зацепили" жалобы Каменских, мол, ей тяжело живется. И это в то время, пока в Херсонской области затапливает села.

Пользователи Тиктока создали множество пародий и даже запустили новый флешмоб с реакциями на интервью. Они высмеивают "непростую судьбу" Каменских, сравнивая ее "горе" с трагедией в Херсонской области, где множество людей остались без дома.

На свои ролики люди накладывают фильтр со слезами и озвучку голосом Каменских, а также оставляют саркастические надписи.

Украинцы отмечают, что им "жалко" Настю Каменских, которая встретила войну в Барселоне, в то время как украинцы ночевали в бомбоубежищах, а также то, как она ждала Алексея Потапенко из Испании, когда другие женщины теряли любимых на фронте.

Также на страдания артистки отреагировала и исполнительница Gip C, ранее разоблачившая Потапа в изменах. Она написала: "Когда ты и все вокруг знают о похождениях твоего мужа, но тебе больше ничего не остается, как держать лицо".

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн

Напомним, что в интервью Настя Каменских рассказала о своей трансформации за год войны. Как выяснилось, она пила много алкоголя. “Я мало пила. Но, конечно, этот год… Это было совсем другое, надо было забыть. А что дает алкоголь? Он дает тебе куда-нибудь улететь. Его было много”, – призналась певица.