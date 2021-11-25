Наслаждение для глаз королевы: в Виндзорском замке зажглась 7-метровая елка

Ежегодно тысячи поклонников королевской британской семьи ожидают открытия "зеленой красавицы" в Виндзорском замке. В этом году это произошло раньше, чем всегда – 25 ноября. Посетители замка, на территории которого сейчас проживает Елизавета II, смогут увидеть елку до 3 января 2022 года.

Традиционная рождественская елка высотой 7 метров (как среднее двухэтажное здание) расположена в Георгиевском зале Виндзорского замка. Вся елка украшена сотнями переливающихся лампочек, бантами и зеркальными украшениями в золотисто-красных цветах. На верхушке елки можно увидеть куклу в золотом наряде с королевской накидкой.

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Елка в Георгиевском зале Виндзорского замка / Фото Getty Images



Украшения на елке в Виндзорском замке / Фото Getty Images



Верхушка 7-метровой елки / Фото Getty Images

На странице благотворительной организации Royal Collection Trust также появилось видео с норвежской красавицей, которую вырубила команда лесоводов в Виндзорском Большом парке, что входит в состав Crown Estate.

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Где еще украсили замок

В замке, в другой комнате, которую называют "малиновой", также разместили елку, но меньших размеров. Главными цветами игрушек стали красные и фиолетовые.



Елка в "малиновой" гостиной / Фото Getty Images

Кроме елки, в Виндзорском замке в экскурсионной части также выставлены легендарные костюмы королевской семьи.



Выставка в Виндзорском замке / Фото Getty Images

Рождество в королевской семье