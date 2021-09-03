Нас штормит, – Оля Полякова призналась о кризисе в отношениях с мужем

Популярная украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала об отношениях с мужем Вадимом. Звезда призналась, что в их семье начался кризис.

Известная украинская певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина создали совместный проект. Вместе они обсудили проблемы в долгом браке. Оля Полякова призналась, что после 15 лет брака она почувствовала, что переживает кризис в отношениях с мужем Вадимом.

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Оля Полякова об отношениях с мужем

Исполнительница рассказала, что раньше разговаривала с Вадимом очень часто. Они были не только парой, но и лучшими друзьями. Из-за этого в течение 15 лет супруги не находились в кризисе. Однако все изменилось.

Сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешь себе вопрос: и все, это конец?

– призналась артистка.

"Понятно, что женщина не занятая идет и находит себе любовника, развлечения, еще что-то. А женщина занятая где-то сублимирует", – добавила Оля Полякова.

Знаменитость поделилась, что раньше их отношения были переполнены эмоциями и страстью: "Помню, убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лицо. Сегодня этого нет. С одной стороны я этого уже и не хочу, но это, наверное, и подогревает всю страсть".

Так, заканчивается страсть, регулярный секс, романтизм. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружите. Если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы,

– считает Оля Полякова.

Интересно, что еще в марте исполнительница рассказывала, что ей очень повезло с мужем. Тогда она призналась, что Вадим – ее победа и успех.



Оля Полякова с мужем и детьми / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Что известно о браке Оли Поляковой